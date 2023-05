Relic Entertainment licenzia 121 dipendenti, è lo studio di Age of Empires 4 e Company of Heroes 3

Relic Entertainment e SEGA Europe hanno annunciato dei tagli al personale che hanno coinvolto 121 dipendenti dello studio specializzato negli strategici e non solo, autore di Age of Empires IV e le serie Company of Heroes e Homeworld.

Il comunicato ufficiale parta di una ristrutturazione dell'organizzazione di Relic Entertainment per fare fronte "a fattori esterni che stanno mettendo alla prova la nostra industria" e per assicurare il massimo dell'attenzione sui franchise principali dello studio.

"Relic Entertainment e SEGA Europe vogliono condividere la difficile notizia che il nostro studio ha subito dei tagli del personale, che coinvolgono 121 dipendenti", recita il comunicato. "Questo accade in un momento dove fattori esterni stanno mettendo alla prova la nostra industria ora più che mai e abbiamo preso la decisione di ristrutturare la nostra organizzazione per massimizzare il focus sui nostri franchise principali."

"Relic e Sega rimangono pienamente impegnate nel supportare e investire nei nostri giochi, incluso Company of Heroes 3 che è stato pubblicato di recente. Siamo fiduciosi che dopo questa ristrutturazione necessaria, Relic sarà in una posizione di forza per continuare a realizzare esperienze straordinarie per i giocatori in tutto il mondo".

"Questa decisione è stata incredibilmente difficile. Relic è uno studio che tiene molto al proprio personale ed è orgogliosa della cultura aziendale che abbiamo fatto crescere, e al momento il nostro focus è quello di supportare i dipendenti in partenza in ogni modo possibile. Vogliamo ringraziare sinceramente ognuno di loro per aver contribuito a rendere Relic uno studio così speciale".

Il gioco più recente pubblicato da Relic Entertainment è Company of Heroes 3, uscito a febbraio su PC e in arrivo il 30 maggio 2023 su PS5 e Xbox Series X|S, di cui potrete leggere la nostra recensione. Ha inoltre lavorato in collaborazione con World's Edge a Age of Empires IV, disponibile su PC da ottobre 2021 e nel corso del 2023 anche su Xbox Series X|S.