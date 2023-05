Windows 11 presto supporterà nativamente i file RAR e 7-Zip

Microsoft ha annunciato che presto, forse già domani, introdurrà in Windows 11 il supporto nativo ai file RAR, ovvero quelli compressi con il formato ".rar", assieme a quelli 7-zip, tar, gz e altri ancora.

Si tratta sicuramente di una novità gradita, in quanto significa che da ora in poi non saranno necessari programmi di terze parti, come WinZip, WinRAR, 7-Zip e via dicendo, per gestire le cartelle compresse. Considerando che sono formati diffusi da decadi, meglio tardi che mai. Il colosso di Redmond inoltre ha promesso che gli utilizzatori di Windows 11 dovrebbero notare performance migliori durante la compressione dei file.

"Abbiamo aggiunto il supporto nativo per formati di archivio aggiuntivi, inclusi tar, 7-zip, rar, gz e molti altri utilizzando il progetto open source libarchive", afferma il capo di Windows, Panos Panay in un post sul blog ufficiale. "Ora puoi migliorare le prestazioni della funzionalità di archiviazione durante la compressione su Windows."

Non sono state offerte tempistiche precise per quando sarà disponibile il supporto ai file RAR e simili, ma pare essere imminente, quindi non è da escludere che verrà integrato nell'aggiornamento di Windows 11 in arrivo domani, 24 maggio 2023. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere comunicazioni precise da parte di Microsoft.