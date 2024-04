Stellar Blade: per Digital Foundry promette molto bene, ecco i dettagli sulle modalità grafiche

Digital Foundry ha realizzato un'analisi preliminare di Stellar Blade, basata sulla demo pubblicata pochi giorni fa sul PlayStation Store. Per quanto si tratti solo di una piccola porzione dell'intera avventura, quanto visto sembra aver colpito favorevolmente i tech enthusiast.

Nell'anteprima tecnica realizzata da Thomas Morgan, viene lodato il lavoro svolto da Shift Up con l'Unreal Engine, che già nella demo propone dei momenti davvero esaltanti e diversi elementi molto curati. In particolare, le scene di intermezzo mettono in risalto una grandissima cura per i dettagli dei personaggi. Ad esempio, Eve può vantare shader per la pelle di altissima qualità e animazioni facciali molto dettagliate, inoltre la luce reagisce in maniera credibile con pelle, capelli, occhi e la tuta. A proposito, il numero di punti di illuminazione nelle scene sono numerosi, con gli effetti particellari e trasparenze che arricchiscono le scene, tanto da far sembrare le sequenze di gameplay quasi un film d'animazione in computer grafica.

Non c'è solo apparenza, ma anche della sostanza, con Digital Foundry che ha elogiato la gestione della fisica. Ad esempio, i capelli di Eve si muovono in maniera naturale e molto realistica anche durante le sequenze più frenetiche e le mosse più coreografiche. O, ancora, i nemici vengono decapitati esattamente nel punto del corpo in cui passa la lama della protagonista e anche gli oggetti si rompono e si muovono in maniera credibile. Chiaramente, è presto per tirare delle somme e sarà necessario vedere se anche il resto del gioco sarà curato come la prima ora affrontabile nella demo di Stellar Blade.