Nintendo Switch: Princess Peach Showtime! resta al comando della classifica dell'eShop

Come ogni fine settimana sono arrivate le classifiche dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch . In quella del 6 aprile troviamo ancora una volta in prima posizione Princess: Peach Showtime! , seguito dagli immortali Stardew Valley e Minecraft, da sempre molto gettonati sulla console della grande N. Vediamo la top 30 al completo:

Stardew Valley primo nella classifica dei giochi solo in digitale

Stardew Valley

Come da tradizione, l'eShop ha stilato anche la classifica settimanale dei giochi venduti unicamente in formato digitale.

In questo caso la vetta è di Stardew Valley, che grazie ai continui aggiornamenti resta uno dei titoli più giocati e desiderati sulla console. Al secondo posto troviamo un altro evergreen come Among Us, mentre chiude il podio la Star Wars: Battlefront Classic Collection, nonostante i grandissimi problemi riscontrati in lancio, solo in parte risolti da Aspyr.