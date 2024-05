GTA 6: nuove immagini e informazioni potrebbero essere in arrivo attraverso aggiornamenti al sito

Con l'attesa che circonda GTA 6 da anni, non stupisce che ci siano account X dedicati anche a scandagliare le modifiche effettuate sul codice del sito internet ufficiale per cercare di anticipare eventuali novità in arrivo, come in questo caso in cui sono state rilevate delle variazioni che possono indicare informazioni e nuove immagini pubblicate attraverso tale canale.

A riportare la questione è l'account X "GTA VI When", un nome che è tutto un programma, il quale ha riferito di aver trovato delle corrispondenze dall'API di Rockstar Games che potrebbero indicare dei nuovi materiali aggiunti dal team o alcune novità in arrivo sul gioco, attraverso possibili aggiornamenti applicati al sito ufficiale.



Non è molto, ma visto che si parla di GTA 6 vale comunque la pena riportarlo, in attesa di eventuali sviluppi. Per il momento, sembra che queste modifiche siano state effettuate in background, ma questo potrebbe essere spiegato in molte maniere diverse anche al di là della diffusione di materiali.