Cambio di unità di misura in vista per le RAM? Windows 11 potrebbe passare da MHz a MT/s

Sembra che Microsoft stia programmando di cambiare l'unità di misura prese in considerazione da Windows per valutare la velocità delle memorie, ecco i dettagli.

Microsoft starebbe programmando un cambio di unità di misura per il proprio sistema operativo, relativamente alla velocità delle RAM: stando all'esperto PhantomOcean3, i prossimi aggiornamenti di Windows 11 potrebbero portare in dote una nuova metrica per la misurazione delle prestazioni delle RAM, passando dagli attuali MHz ai MT/s. Cosa significa per gli utenti? Proviamo a capirlo insieme.

Da MHz a MT/s, cosa cambia? Un grafico pubblicato da Kingston che semplifica le differenza tra MHz e MT/s Prima di gettarci sulla notizia, è bene fare un po' di chiarezza sulle metriche tirate in ballo. MHz e MT/s sono due unità di misura utilizzate per indicare la velocità di trasferimento dei dati, ma fanno riferimento a concetti differenti: i Megahertz sono infatti l'unità di misura della frequenza e rappresenta il numero di cicli di clock completati in un secondo, utile per identificare la velocità di un processore o di una memoria. I Megatransfers per Second identifica invece la velocità di trasferimento dei dati in un bus o in un'interfaccia e indica il numero di trasferimenti completati in un secondo: 1600 MT/s sta per 1.600.000.000 di trasferimenti al secondo.

Sebbene a volte le due unità di misura possono essere correlate, queste non sono mai intercambiabili, in quanto rappresentano valori differenti.