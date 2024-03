Microsoft Copilot potrebbe arrivare presto in Esplora Risorse di Windows 11

Mentre l'integrazione di Copilot in Windows 11 prosegue lentamente, almeno nel nostro Paese, un leaker ha pubblicato un'interessante scoperta: l'assistente IA di Microsoft potrebbe presto arrivare anche in Esplora Risorse . Al momento le applicazioni reali di questa nuova funzionalità si fermano all'invio di file e al riassunto testuale, ma segnano un ulteriore passo avanti verso l'integrazione totale di Copilot nel famoso sistema operativo targato Microsoft.

Copilot in Esplora File

Il menù contestuale messo in mostra da Windows Latest

La scoperta di Copilot nel menù contestuale di Esplora File è opera di PhantomOfEarth, poi confermata da Windows Latest, che ha scoperto l'integrazione nella Build 26080 di Windows 11. Dopo essere sbarcato su Microsoft 365, Foto, Paint e Notepad, l'intelligenza artificiale targata Microsoft si appresta quindi a fare il suo esordio anche in Esplora File.

Al momento le sue applicazioni sono molto limitate: è possibile inviare un file a Copilot per poi porre domande relative a questo, oppure per riassumere il suo contenuto. Copilot compare con tanto di icona dedicata nel classico menù a tendina di Esplora File e consente di selezionare l'opzione richiesta in un ulteriore tab.

Il post di PhantomOfEarth

Va da sé che in futuro Microsoft potrebbe aggiungere ulteriori opzioni, come l'analisi di un'immagine o la riscrittura completa di un testo. Il percorso verso l'integrazione completa dell'intelligenza artificiale in Windows 11 sembra comunque tracciato e con l'uscita della prossima versione del sistema operativo potremo probabilmente vedere i frutti degli ingenti investimenti di Microsoft nel campo dell'IA.