Marathon ha nuovo game director da nove mesi, viene da Valorant

Oggi Ziegler ha pubblicato un post su X in cui ha scritto: "Ciao a tutti! Un aggiornamento simpatico: negli ultimi nove mesi ho lavorato come game director di Marathon. Stiamo ancora lavorando, ma non vedo l'ora di condividere con voi più informazioni sul gioco, mentre ci avviciniamo sempre più al momento del lancio."

A quanto pare Marathon , il nuovo sparatutto live service di Bungie ancora in sviluppo, ha un nuovo game director da circa nove mesi. La notizia è però trapelata solo ora. Di chi si tratta? Nientemeno che di Joe Ziegler, ex Riot Games, che ha diretto i lavori su Valorant , lo sparatutto online competitivo della compagnia di League of Legends .

Strani movimenti

Il post di Tassi

Come fatto notare dal giornalista Paul Tassi, sempre su X, il post di Ziegler potrebbe significare che presto avremo informazioni fresche su Marathon. Inoltre, il director precedente, Chris Barrett, è rimasto dentro Bungie come "Executive Creative Director". C'è però anche un mistero: Barrett fu nominato game director a maggio 2023. Praticamente è stato alle redini del gioco per pochissimi mesi, prima di essere rimpiazzato da Ziegler, entrato nella compagnia nel 2022, e assumere il nuovo ruolo. Se vogliamo è una conferma delle voci sullo sviluppo travagliato di Marathon e sui problemi interni a Bungie. Per il resto vi ricordiamo che Marathon è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale.