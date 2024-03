I nuovi iPad Pro OLED e iPad Air sono vicini: le ultime voci parlano di un annuncio entro marzo

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Asia, Apple dovrebbe presentare presto i nuovi modelli di iPad Air ed iPad Pro OLED; una possibile data sarebbe fissata per il 26 marzo.

Il leaker cinese Instant Digital avrebbe suggerito la disponibilità per il pre-ordine con spedizioni successive al 29 marzo.

Inizialmente si parlava di un iPad Air da 12,9 pollici, ma il leaker ShrimpApplePro ha recentemente suggerito che il modello potrebbe non timbrare il cartellino dei presenti.

In sua vece dovrebbe essere presentato un nuovo modello di iPad Air (2024) con uno schermo LCD da 10,9 pollici.

Ci si aspetta anche da Apple un aggiornamento sostanziale per iPad Pro, con l'introduzione degli a lungo chiacchierati display OLED, insieme ad altri cambiamenti significativi, come la possibile modifica della disposizione della fotocamera frontale e dei sensori Face ID per migliorare l'esperienza d'uso.