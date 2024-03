Horizon Forbidden West Complete Edition, precaricamento disponibile su Steam in attesa del lancio

Guerrilla ha avviato il precaricamento di Horizon Forbidden West Complete Edition su Steam, in previsione del lancio che avverrà il 21 marzo 2023, ossia tra circa due giorni al momento di scrivere questa notizia.

Come sempre in questi casi, il precaricamento vi consentirà di giocare immediatamente quando Horizon Forbidden West Complete Edition sarà sbloccato alle 8:00 AM PDT / 4:00 PM CET / 7:00 PM GST.