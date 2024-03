Nuovi iPad Air e Pro: cambiano le posizioni del FaceID e della fotocamera

Questo cambiamento non nasce dal nulla: altri brand avevano già implementato una dinamica del genere , e persino l'iPad 10 aveva optato per un approccio landscape, di fatto riscontrando un ottimo feedback.

Per quanto riguarda i sensori FaceID, essi passeranno all'orientamento orizzonale , così da poter migliorare l'esperienza dell'utente, visto che la maggior parte dei tablet oramai vengono utilizzati in posizione landscape.

Cambia anche il design

L'iPad Pro rappresenta l'eccellenza dell'offerta tablet di Apple

L'altra novità invece riguarda il design che potrebbe subire dei cambiamenti soprattutto riguardo la cornice, che dovrebbe passare ad uno stile più elegante. A prescindere, il cambio sarà necessario, considerato che proprio il riposizionamento dei vari sensori per il FaceID e per la fotocamera porterà ad un cambiamento della parte frontale.

Per quanto riguarda le dimensioni, iPad Air dovrebbe uscire con dimensioni 10.9 pollici e 12.9 pollici, mentre l'iPad Pro, che ci si aspetta arrivi con schermo OLED, dovrebbe diventare leggermente più grande rispetto ai modelli precedenti.

Mentre continuano a girare le voci su questi nuovi iPad, che ricordiamo essere ancora speculazioni, e per questo i piani potrebbero benissimo cambiare in corso d'opera, ricordiamo che con tutta probabilità nessuno di questi opterà per uno schermo piegabile: stando alle voci di corridoio e alla teoria dell'analista Ming-Chi Kuo, il primo dispositivo che arriverà con tale tecnologia dovrebbe essere un MacBook, e non si vedrà prima del 2027.