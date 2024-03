Pokémon: aperta la nuova sussidiaria Pokémon Works, lavorerà nella stessa sede di ILCA

Come segnalato da Joe Merrick di Serebii, The Pokémon Company ha aperto una nuova sussidiaria chiamata Pokémon Works. Al momento non è chiaro lo scopo dello studio, considerando l'enorme varietà di settori collegati al franchise, tra videogiochi principali, spin-off, produzioni animate, merchandise e così via.

Il trademark del nuovo team è stato registrato solo una settimana fa, dunque potrebbe non essere ancora pienamente operativo e di conseguenza potrebbe essere necessario aspettare a lungo prima di scoprire di cosa si occuperà precisamente.

Tuttavia, è interessante notare che la sede di Pokémon Works sarà a Shinjuku, Tokyo, nello stesso edificio in cui opera ILCA, autore dei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Pokémon Home, nonché sviluppatori di giochi di Bandai Namco come One Piece Odyssey e Sand Land. Si tratta di uno studio esterno da The Pokémon Company, ma per l'appunto le due compagnie sono molto legate viste i lavori sui titoli sopracitati e magari anche di altri in produzione di cui ancora non siamo a conoscenza. Considerando che la sede è la stessa, l'idea è che anche Pokémon Works sarà uno studio di sviluppo a cui verranno affidati nuovi giochi della serie e/o che collaborerà attivamente con ILCA, per quanto il tutto è chiaramente solo una supposizione.