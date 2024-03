Grandia HD Collection è in arrivo su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma la sua presenza sui rispettivi store parla chiaro: Grandia HD Collection sembra proprio sia in arrivo su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, in attesa di conoscere la data d'uscita precisa e gli altri dettagli.

Lanciato nell'ormai lontano 2019 su Nintendo Switch e PC, si tratta di una raccolta da parte di GungHo Entertainment che ripropone i due capitoli della serie di RPG nipponici usciti originariamente su Sega Saturn e Sega Dreamcast, qui in versione rimasterizzata.

Si tratta di riedizioni con elementi tecnici aggiornati, in particolare per quanto riguarda l'incremento della risoluzione e altri accorgimenti, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione di Grandia HD Collection basata sulle edizioni PC e Nintendo Switch.