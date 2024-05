Helldivers 2: licenziato il community manager che aveva incoraggiato gli utenti a protestare

"Oggi ho imparato che, generalmente, non è una buona idea dire alla gente di richiedere rimborsi e lasciare recensioni negative quando si copre il ruolo di community manager", ha scritto il personaggio in questione su Discord, dimostrando anche una certa autoironia.

Il team Arrowhead è sempre sembrato piuttosto contrario all'iniziativa imposta da Sony di richiedere l' obbligatorietà del link tra account Steam e PSN (poi revocata da Sony , arresasi di fronte alle grandi critiche), come riferito anche dallo stesso CEO Johan Pilestedt in vari messaggi su X durante le calde giornate della protesta dei giocatori, ma sembra che l'unica testa a cadere sia stata alla fine quella di Spitz, almeno per il momento.

Non è ancora ben chiaro cosa sia successo, ma sembra proprio che "Spitz", il community manager di Arrowhead che aveva di fatto incitato gli utenti a protestare contro l'obbligatorietà dell'account PSN su PC, sia stato licenziato , come riferito da lui stesso all'interno del canale Discord dedicato.

Un caduto per la democrazia?

Uno dei messaggi pubblicati da Spitz nello spiegare l'accaduto

"Apprezzo tutto il supporto e apprezzo ancora di più che tutti possano ora giocare al gioco di nuovo senza restrizioni", ha poi aggiunto, congedandosi dalla comunità di giocatori di Helldivers 2 con una breve spiegazione sull'accaduto.

"Sapevo che stavo correndo un rischio con quanto ho detto sui rimborsi e il cambiare le recensioni, me ne assumo la responsabilità e non lo rinnego, era il mio lavoro quello di rappresentare la community ed è quello che ho fatto", ha riferito Spitz. Ha inoltre aggiunto di non aver voluto causare problemi con il suo comportamento a persone che rispetta come tutto il team Arrowhead.

Il community manager in questione è quello che, durante il periodo in cui si è scatenata la protesta degli utenti PC contro l'imposizione dell'account PSN, ha riferito chiaramente che "i giocatori che dimostrano il loro dispiacere attraverso recensioni, rimborsi e altro ci danno maggiore spinta nelle discussioni con Sony", e che "anche se fa male vedere la popolarità del gioco soffrire nelle valutazioni, le discussioni sono in corso e il nostro team è dalla parte dei giocatori".