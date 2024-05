171, abbiamo provato il GTA brasiliano disponibile su Steam in accesso anticipato

Certo, la scrittura di Dan Houser e degli altri grandi autori in forza a Rockstar Games non è qualcosa che puoi improvvisare, né oggi come oggi è possibile disporre di un budget anche solo minimamente paragonabile a quello che lo studio sta investendo nella realizzazione di GTA 6; ma allo stesso tempo sappiamo che esistono tecnologie accessibili e là fuori è pieno di sviluppatori di talento.

Certo, dalle stazioni radio che è già possibile ascoltare e dall'atmosfera che si percepisce andando in giro per la mappa è chiaro il taglio che gli autori puntano a dare a questa esperienza, sebbene sul fronte dello scenario non è certo una fitta favela quella che si para davanti ai nostri occhi , bensì un agglomerato urbano parecchio generico.

Gli sviluppatori stanno lavorando proprio in queste settimane alle sequenze in motion capture, dunque bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per avere un'idea di come il progetto si muoverà dal punto di vista narrativo, nonché degli eventuali miglioramenti che lo studio andrà ad apportare alle animazioni dei personaggi, per il momento probabilmente basate su asset preconfezionati.

La versione che trovate in accesso anticipato su Steam, infatti, si limita a proporre un assaggio dell'esperienza all'interno di un sandbox di modeste dimensioni , al solo scopo di testare le meccaniche che andranno a caratterizzare il gameplay di 171. Non si tratta dunque di una vera e propria demo, e non è un caso che esaurisca la propria offerta contenutistica nel giro di un'oretta, lasciando addosso sensazioni contrastanti.

L'articolo 171 del codice penale brasiliano indica i reati di furto o truffa, ed è esattamente da qui che i ragazzi di Betagames Group sono partiti per costruire la loro versione di Grand Theft Auto , che è appunto ambientata in una non meglio precisata località del Brasile. Il gioco sarà esclusivamente in single player e dunque racconterà una storia che immaginiamo attingerà a questo specifico contesto sociale e culturale, ma al momento non c'è nulla di tutto ciò.

Il gameplay e i contenuti di 171

Un giro a bordo dell'immancabile auto rubata in 171

Come detto, l'attuale versione di 171 non è che un piccolo sandbox che ci viene messo a disposizione per testare i sistemi di gioco. Iniziata la partita, potremo passeggiare all'interno della mappa, rubare qualsivoglia veicolo e cimentarci con alcune brevi missioni che prevedono in genere di lavorare come tassista o corriere in cambio di denaro.

Le meccaniche relative al furto delle auto o delle moto sono del tutto simili a quelle di GTA, così come la resa fisica delle sospensioni e, in generale, il feeling di guida; incluso un certo ritardo nella regolazione automatica della visuale, che il più delle volte bisogna gestire manualmente per evitare di andare a sbattere durante una partenza veloce o un'inversione di marcia.

Ci sono le sparatorie in 171, per quanto basiche in questo momento

Sono presenti alcuni negozi presso cui è possibile spendere le somme guadagnate per acquistare abiti o armi, e a tal proposito proprio uno degli ultimi aggiornamenti ha introdotto le personalizzazioni per pistole e fucili fra silenziatori, mirini speciali, caricatori estesi, impugnature e finanche skin colorate. Tuttavia quand'è che capita di restare coinvolti in una sparatoria?

Di solito basta tirare fuori la pistola e cominciare a sparare per generare un qualche tipo di reazione, che si tratti di gang locali che si affrettano a proteggere i confini del proprio territorio o di volanti della polizia che vengono allertate, dando via al più tradizionale degli inseguimenti: peccato che le limitate dimensioni della mappa implichino una resa piuttosto rapida da parte delle forze dell'ordine.

La resa fisica dei veicoli è uno degli aspetti in questo momento più interessanti di 171

Anche da questo punto di vista l'alpha di 171 non costituisce che un piccolo assaggio di ciò che un giorno (lontano? La finestra del 2024 come lancio ufficiale appare francamente prematura) il gioco sarà in grado di offrire, ed è in particolare sul piano delle routine comportamentali che questa versione lascia parecchio a desiderare, specie per quanto concerne l'atteggiamento degli automobilisti e dei passanti.

Una volta coinvolti in uno scontro a fuoco, invece, vedremo gli eventuali membri di una gang procedere ad armi spianate, magari da dietro un muretto, oppure adottare strategie un pelo più evolute appostandosi dietro un veicolo. Una gestione macchinosa delle munizioni e dei kit medici, ad ogni modo, ci porterà spesso e volentieri al game over e al tradizionale "ritorno in strada" dopo una breve sosta in prigione e/o in ospedale.

Minacciare qualcuno con un'arma in 171

Il layout dei comandi riprende anch'esso quanto visto nella serie di Rockstar Games, rinunciando all'opportunità di smussare gli evidenti spigoli di un'impostazione che spesso si rivela caotica e legnosa, ma sono soprattutto bug e glitch a porre un serio ostacolo alla godibilità di questa versione preliminare di 171, fra interazioni che non avvengono e un supporto solo parziale del controller.

Il discorso si estende ovviamente al comparto tecnico, che al momento è solo abbozzato: un insieme di asset per la maggior parte preconfezionati, assolutamente generici, che presentano oscillazioni qualitative evidentissime ma in alcuni frangenti lasciano intravedere il potenziale di un prodotto che speriamo non si limiti a essere una blanda imitazione a basso budget e con poche idee.