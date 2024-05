Banishers: Ghosts of New Eden, demo gratuita disponibile, il gioco è in sconto

Per l'occasione, il gioco è in sconto del 20% in tutti i negozi digitali. Quindi la versione PC costa 39,99€ invece di 49,99€, mentre quella PlayStation e quella Xbox costano 47,99€ invece di 59,99€. L'offerta durerà fino al 20 maggio 2024, quindi sbrigatevi a usufruirne.

Gli sviluppatori chiedono anche di consigliare la demo agli amici, nel caso si sia già giocato Banishers: Ghosts of New Eden e, naturalmente, sia piaciuto. Sia detto che non è un obbligo, ma solo un modo per diffonderlo maggiormente.

Buone notizie per chi è ancora indeciso sull'acquistare o meno Banishers: Ghosts of New Eden , l'ultima fatica di DON'T NOD, pubblicata da Focus Entertainment, perché è stata pubblicata la demo ufficiale gratuita su Steam e su tutte le altre piattaforme sulle quali è disponibile il gioco, quindi PlayStation e Xbox.

I contenuti della demo

La Collector's Edition

Per quanto riguarda i contenuti, la demo vi consentirà di provare la prima missione così da conoscere i due protagonisti, Antea e Red, i due Banisher del titolo. Li vedrete impegnati nel tentativo di fermare la maledizione di New Eden, ma non tutto andrà come dovrebbe, visto che Antea finirà per diventare un fantasma.

DON'T NOD ci tiene a precisare che i salvataggi della demo saranno usabili con la versione completa, nel caso in cui si decida di acquistarla, così da non far perdere i progressi fatti.

Infine, vi segnaliamo anche le offerte relative alle edizioni speciali del gioco, vendute in esclusiva dal negozio di Focus Entertainment. Potete acqusitare la Collector Edition e la Red Echoes Editioncon il 25% di sconto.

La Collector's Edition di Banishers: Ghosts of New Eden costa 199,99€ (149,99 in sconto) e include:

Una statuetta di Red e Antea: una statuetta smontabile di 24 cm dotata di mani intercambiabili.

Lo steelbook ufficiale del gioco.

The art of Banishers: Ghosts of New Eden, un artbook di 128 pagine in inglese illustrato dal talentuoso team di DON'T NOD.

Due anelli da epuratori (uno di Red e uno di Antea): dotati di due lacci regolabili che permettono di indossarli come collane e di una custodia in pelle con una runa da epuratore in cui riporli. Questo prodotto è una replica e non dovrebbe essere indossato.

Il gioco Banishers: Ghosts of New Eden su una piattaforma a tua scelta. I preordini per PlayStation 5 e Xbox Series X includono una versione fisica del gioco con una copertina esclusiva per il Focus Entertainment Store. I preordini per PC includono una versione digitale del gioco sotto forma di codice per il download su Steam.

Il DLC Wanderer Set.

La Red Echoes Edition

La Red Echoes Edition costa invece 84,99€ (63,74€ in sconto) e include:

Un quaderno anticato in simil-pelle (80 pagine): un quaderno anticato contenente le ultime memorie di un Epuratore, compresi alcuni enigmatici bozzetti mai pubblicati. Sembra contenere il racconto delle avventure ormai lontane nel tempo di Red MacRaith.

Un set per la scrittura: con penna e calamaio pronti per un nuovo viaggio in New Eden.

Il gioco Banishers: Ghosts of New Eden per la piattaforma scelta. Le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X vengono fornite sotto forma di copia fisica, con una copertina reversibile esclusiva del Focus Entertainment Store. La versione per PC viene fornita sotto forma di copia digitale (chiave Steam).

Il DLC Wanderer Set, che include l'abito da Wanderer e Cortador e Ascua, le mitiche armi di un leggendario Epuratore perduto nel tempo.

Se volete più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden.