Jujutsu Kaisen: il cosplay di Shoko da mimisemaan è in versione studentessa ribelle

Shoko Ieiri si presenta nella serie infatti in duplice versione : quella contemporanea agli eventi principali e quella presente nella linea temporale passata, che mette in scena le vicende di Satoru Gojo e Suguru Geto mentre frequentano le lezioni presso la Tokyo Jujutsu High.

Con la popolarità di Jujutsu Kaisen in continua ascesa, si moltiplicano anche le interpretazioni da parte delle cosplayer sui personaggi della serie, come dimostra questo cosplay di Shoko da parte di mimisemaan , che rappresenta il personaggio in versione studentessa.

La Shoko di mimisemaan

Da grande, Shoko è una tranquilla a capace dottoressa presso la scuola in questione, ma è anche una strega, essendosi diplomata all'istituto delle arti occulte, come i suoi ex-compagni.

La sua personalità giovanile appare un po' più ribelle ma rimane sostanzialmente costante anche da grande, solo che ovviamente alcune abitudini che dimostrava in età da studentessa erano certamente meno ben accette, come il fatto di fumare tranquillamente in pubblico.



La riproduzione di mimisemaan riprende anche questa caratteristica e, in generale, rappresenta una copia davvero notevole del personaggio, con una perfetta ricostruzione dell'abito, del taglio di capelli e in generale del look del personaggio in questione.

