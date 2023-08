Jujutsu Kaisen: il cosplay di Gojo da Lowcostcosplay è fantastico e alla portata di tutti

Anche Jujutsu Kaisen è diventato un soggetto prediletto dai cosplayer in tutto il mondo e la cosa non poteva certo sfuggire a Lowcostcosplay, come dimostra questo fantastico cosplay di Satoru Gojo, che reinterpreta in ottima maniera uno dei personaggi preferiti in assoluto.

L'ottimo adattamento in anime del manga di Gege Akutami ha consentito una veloce ed efficace diffusione dell'opera ovunque, anche dalle nostre parti, dunque il personaggio a cui si riferisce il cosplay in questione risulterà probabilmente noto ai più, essendo anche uno dei più in vista.

Gojo è uno dei maghi più potenti della serie, nonché protagonista principale della storia. Si tratta di un personaggio iconico per quanto riguarda Jujutsu Kaisen, dunque un soggetto scelto in maniera molto frequente dai cosplayer, ma probabilmente nessuno avrebbe mai pensato di interpretarlo in questo modo.

L'idea geniale di Lowcostcosplay è giocare con la prospettiva, attraverso la quale un semplice spazzolino da denti e una sciarpa possono trasformarlo nel possente mago in questione, pur non godendo proprio di una somiglianza naturale particolarmente marcata.



