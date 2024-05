DOOM, dove scaricare la mod per poterci giocare dentro Persona 5 Royal

DOOM è giocabile ovunque, quanto volte lo avete sentito dire? Parliamo della versione del 1993, non di quella più moderna. Come già riportato, ora è possibile giocarci anche all'interno di un altro videogioco, per inciso Persona 5: Royal, grazie a una mod di recente pubblicazione. Naturalmente stiamo parlando della versione PC, dove è possibile installare le mod.

Come molti di voi sapranno, in Persona 5 Royal è possibile acquistare una retro console per arredare la stanza di Joker. La si può trovare di seconda mano nel negozio di Yongen-Jaya e la si può usare per giocare a diversi titoli, tutti ispirati a dei videogiochi classici. Chissà a quale si saranno ispirati per Punch-Ouch... ma non tergiversiamo. Giocare non è un'attività fine a se stessa, ma fa ottenere punti per le caratteristiche sociali.

La mod, sostanzialmente, consente di acquistare e giocare sulla console dei titoli reali legati a DOOM. Facendolo si otterranno degli oggetti utili o dei miglioramenti delle statistiche del personaggio. La mod aggiunge anche dei dialoghi relativi legati al particolare contenuto con Morgana. Insomma, è davvero completa e ben fatta.

Giusto quindi celebrare il duo di sviluppatori che l'ha realizzata: KingJackSkellington e Xan1242, che l'ha pubblicata con il nome di DOOMSona, scaricabile da Gamebanana.