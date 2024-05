Persona 5 Royal, DOOM è disponibile nel gioco grazie a una mod

DOOM può essere giocato all'interno di Persona 5 Royal grazie a una mod disponibile per la versione PC dell'eccellente RPG targato Atlus. Si tratta però dell'edizione shareware dello sparatutto, che consente l'accesso al solo primo livello della campagna.

Considerando che DOOM è stato riprodotto anche con i batteri dell'intestino, letteralmente, la mod in questione è stata pensata per alimentare quello che è ormai diventato un meme, il "DOOM gira anche su..." che tiene ormai banco da alcuni anni.

Nel caso di Persona 5 Royal, il protagonista entra in possesso di una retro console e può utilizzarla per giocare alcuni classici, ed è lì che il modder è intervenuto per inserire appunto l'edizione shareware di DOOM.