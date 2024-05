Stellar Blade esaurito in diversi negozi di Tokyo, vendite limitate a una copia per utente

A quanto pare Stellar Blade è andato esaurito in diversi negozi di Tokyo, e i rivenditori che ancora dispongono del gioco ne hanno limitato la vendita a una copia per utente, come accaduto al Bic Camera di Akihabara.

"Ho visto Stellar Blade andare sold out in diversi negozi di Tokyo negli ultimi giorni", ha scritto l'analista Serkan Toto, pubblicando una foto degli scaffali del Bic Camera vicino Chiba. "È davvero raro che accada una cosa simile: sembra che il gioco sarà un grande successo qui in Giappone."

Come ricorderete, nei giorni scorsi circolavano notizie non ufficiali secondo cui Stellar Blade potrebbe aver venduto un milione di copie al lancio, ma non c'è ancora stato un annuncio da parte di Shift Up e Sony in merito alle prestazioni dell'esclusiva PS5.