Helldivers 2 richiederà un account PlayStation obbligatorio anche su PC, è già polemica

A questo punto, tale "periodo di grazia" è finito, e un account PlayStation sarà obbligatorio per giocare a Helldivers 2 a partire dal 4 giugno 2024 per i giocatori già presenti all'interno del titolo in questione, mentre per i nuovi giocatori l'obbligo scatterà già dal 6 maggio.

Il comunicato di Sony e Arrowhead sostiene che questo sia dovuto a "problemi tecnici", che hanno impedito di inserire il link dell'account PlayStation a quello Steam come obbligatorio fin dall'inizio , e che dunque l'obbligatorietà sia emersa solo in seguito.

Non è affatto strano che venga richiesta una cosa del genere: sono molti i titoli che richiedono il link di più account per poter funzionare, specialmente quelli con basi multiplayer online, ma risulta bizzarro il fatto che questa richiesta avvenga in un secondo momento.

Con un improvviso cambio di politica, Sony ha deciso che, a partire da giugno, sarà obbligatorio un account PlayStation per giocare a Helldivers 2 anche su PC , come riferito di recente in un messaggio ufficiale da parte degli sviluppatori e la cosa sta già facendo discutere la community.

Le ragioni di Sony e le polemiche

Helldivers 2 continua comunque ad essere molto giocato su PC

"Il link dell'account giocare un ruolo fondamentale nel proteggere i nostri giocatori e nel mantenere i valori di sicurezza mantenuti da PlayStation e dai giochi PlayStation Studios", si legge nel messaggio in questione.

"Questo è il nostro modo principale per proteggere i giocatori da abusi e comportamenti negativi, consentendo la possibilità di bannare utenti che intraprendono questo tipo di condotta e consentendo anche a questi ultimi di poter fare appello contro tali decisioni".

Coloro che giocano già a Helldivers 2 dovranno dunque effettuare il link a un account PlayStation dal 4 giugno, con avvisi che cominceranno ad essere visibili dal 30 maggio, mentre i nuovi giocatori dovranno effettuare il link già dal 6 maggio.

Non si tratta di un grande inconveniente: l'account PlayStation è ovviamente gratuito e richiede pochi passaggi per essere creato, nel caso non si abbia già in precedenza, ma la questione non sembra essere stata accolta in maniera molto positiva dalla community di utenti su Steam, come possiamo vedere anche su Reddit.

La negatività è legata soprattutto alla scomodità di dover utilizzare più account e a questioni più di principio riferite alla necessità di fornire dati a Sony o in generala a enti terzi al di fuori della piattaforma effettivamente in uso, in maniera simile a quanto accade con i molti altri titoli che richiedono il link di account diversi, ma ci sono anche interrogativi sul funzionamento del gioco in quei paesi non supportati dal PSN ma nei quali Helldivers 2 è stato comunque venduto attraverso Steam.