Il concetto di battaglie navali tra colossali imbarcazioni da guerra sembra poco affine al gioco su piattaforme mobile, ma come vediamo in questa recensione di World of Warships Legends PvP, Wargaming è riuscita a trovare un buon compromesso tra la complessità strategica della simulazione originale e l'immediatezza di uno sparatutto, quantomeno per quanto riguarda il feeling immediato delle prime partite. Tutto l'impero dei "World of qualcosa" da parte del team bielorusso si fonda sulla bizzarra idea di scontri multiplayer basati su specifici veicoli da guerra, e l'uso delle navi potrebbe non sembrare proprio l'applicazione più semplice del medesimo concetto, per quanto riguarda un videogioco e tantomeno un per dispositivi mobile.

Eppure, anche World of Warships è stato un notevole successo e la sua trasposizione su smartphone una scelta praticamente obbligata, tanto da essere arrivato in due versioni diverse, di cui sinceramente non è facile capire caratteristiche e differenze.

World of Warships Legends PvP arriva infatti dopo Blitz, considerato una trasposizione forse più diretta dell'esperienza classica su PC, ma non è chiaro precisamente se sia un'alternativa o un titolo destinato a soppiantare il precedente in tutto e per tutto. Di fatto, a prima vista i giochi sono davvero molto simili e per un'infarinatura generale possiamo rimandarvi tranquillamente alla recensione di World of Warships Blitz, ma anche andando avanti si capisce come le differenze non siano propriamente strutturali, quanto piuttosto tecniche e di organizzazione dei contenuti della progressione.