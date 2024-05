Il mouse superleggero Logitech G PRO X SUPERLIGHT è in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 27%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 117€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT

Il mouse è stato studiato per eliminare ogni peso inutile

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT è pensato per essere il più leggero possibile, così da limitare l'affaticamento per chi pratica esport o per chi utilizza il computer molte ore al giorno. La connessione è possibile anche con LIGHTSPEED Wireless che offre una connessione stabile e veloce da 1 ms.

Il sensore HERO rileva i movimenti oltre i 400 fps e con un tracciamento da 25.600 DPI. Il movimento è fluido grazie ai piedini a bassa resistenza in PTFE. La batteria promette fino a 70 ore di utilizzo con una sola carica. Nella scatola troviamo: