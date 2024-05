Paladin Studios chiude dopo diciannove anni di attività: è lo studio di Amazing Katamari Damacy

Un altra chiusura nel 2024

Paladin Studios era specializzato in giochi mobile

"Ieri la nostra quest è giunta al termine e abbiamo chiuso lo studio," si può leggere nel comunicato. Dopo aver ricordato brevemente la storia di Paladin, il testo spiega che, nonostante la produzione in passato di alcuni successi, per partner quali Nintendo, Apple Arcade, Netflix, Zeptolab, Bandai Namco e molti altri, "nei mesi scorsi non siamo riusciti a ottenere abbastanza lavoro per coprire i nostri costi fissi. Ieri abbiamo raggiunto un punto critico per la nostra sicurezza finanziaria. Andare avanti nella situazione attuale sarebbe stata una decisione irresponsabile, che ci avrebbe portato all'insolvenza."

Quindi Paladin ha deciso di chiudere in un momento in cui può ancora garantire ai dipendenti la giusta indennità di licenziamento, senza che vengano fatti dei debiti.

Viene quindi chiesto di contattare i responsabili dello studio "se avete delle posizioni aperte per figure professionali nel design, programmazione, arte 2D, arte 3D, produzione, controllo qualità, gestione o supporto", per provare a ricollocare i licenziati.

Sui giochi esistenti dello studio viene garantito che rimarranno attivi e saranno supportati tecnicamente.

Al momento della chiusura, Paladin Studios conta 45 dipendenti. L'ennesima brutta notizia dall'industria videoludica di questo drammatico 2024.