Resident Evil 9: mese di uscita svelato da un leaker, verrà annunciato presto

Il solito Dusk Golem è tornato a parlare di Resident Evil 9, ed è un leaker da prendere abbastanza sul serio considerando che in precedenza ha dimostrato di avere probabilmente dei collegamenti solidi con Capcom: nelle ore scorse ha riferito che il gioco verrà annunciato molto presto e ha indicato anche una mese di uscita per il nuovo capitolo.

In una serie di post su X, il leaker in questione ha smentito quanto lui stesso aveva indicato in precedenza, ovvero che Resident Evil 9 potesse essere stato posticipato: a quanto pare non è questo il caso, come riferito nei nuovi messaggi, con il gioco che sta seguendo il suo iter standard senza intoppi e verrà annunciato tra poco.

Pare inoltre che il mese di uscita previsto per Resident Evil 9 sia gennaio 2025, dunque proprio all'inizio del prossimo anno, cosa che dovrebbe in effetti far pensare a una presentazione non molto distante, a questo punto.