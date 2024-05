Helldivers 2: l'account PSN su PC non è più obbligatorio, Sony ha cambiato idea dopo le proteste

" Stiamo ancora imparando cosa sia meglio per i giocatori su PC e i vostri feedback sono stati inestimabili", ha poi aggiunto Sony nel messaggio pubblico, "Grazie per il vostro continuo supporto a Helldivers 2 e vi terremo al corrente sui piani futuri".

"Abbiamo ascoltato i vostri feedback sul linking degli account di Helldivers 2", ha scritto Sony PlayStation, "L'update del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento tra gli account di Steam e PSN per nuovi giocatori e per gli attuali utenti a partire dal 30 maggio, non verrà effettuato".

Con un post pubblicato su X, la compagnia ha spiegato di aver ricevuto i feedback e aver dunque deciso di rimuovere la necessità dell'account PSN per poter giocare a Helldivers 2 su PC, pertanto l'obbligatorietà del link tra gli account prevista a partire dal 30 maggio, non avrà luogo.

Una battaglia vinta dagli utenti

Helldivers 2 e Sony erani finito sotto un notevole fuoco da parte dell'utenza

Sembra dunque concludersi così una vicenda che ha caratterizzato il panorama videoludico di questi giorni: Sony aveva stabilito entro questo mese la necessità di effettuare il collegamento tra gli account Steam e PSN per poter continuare a giocare a Helldivers 2, facendo emergere una necessità che, in base a quanto riferito dalla compagnia, era sempre stata presente ma semplicemente interrotta durante la finestra di lancio.

Gli utenti PC hanno subito fatto scattare una notevole protesta contro l'iniziativa in questione, manifestata attraverso review bombing e messaggi su Reddit e social vari, non solo per le preoccupazioni legate alla necessità di ricorrere a un ulteriore account per poter giocare a Helldivers 2, ma anche per l'impossibilità di creare account PlayStation nei numerosi paesi in cui il PSN non è disponibile.

Alla fine, la battaglia degli utenti PC sembra sia giunta a una vittoria, con Sony costretta a tornare sui suoi passi e rimuovere l'obbligatorietà dell'account PSN, probabilmente anche grazie a un lavoro di mediazione effettuato dallo stesso team Arrowhead, che in questa occasione ha dimostrato di voler sostenere attivamente le richieste dei giocatori.

Nelle ore scorse, per cercare di porre un freno al caos creato e alle numerose richieste di rimborso arrivate in massa su Steam, Sony aveva rimosso Helldivers 2 dalla vendita in oltre 170 paesi non raggiunti dal PSN, ma la questione dovrebbe essere rientrata o stabilizzarsi nelle prossime ore, a questo punto.