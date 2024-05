Xiaomi 15 Pro sorprenderà grazie a una caratteristica esclusiva dei modelli Ultra

Questa caratteristica, precedentemente riservata solo al modello Xiaomi 14 Ultra , si dimostrerà estremamente vantaggiosa per catturare immagini ingrandite, confermando il posizionamento di Xiaomi 15 Pro come un vero gigante nel campo della fotografia.

È evidente che Xiaomi tenda a voler mantenere la sua posizione di spicco nell'innovazione dell' hardware fotografico : con la serie Xiaomi 14 già notevole, l'azienda non ha intenzione di smettere di stupire su questo fronte.

In aggiunta, si dice che il sensore principale di Xiaomi 15 Pro avrà un' apertura più ampia , mentre il dispositivo includerà uno schermo "microcurvo" con risoluzione 2K. Si prevede inoltre che Xiaomi introdurrà, come di consueto, una variante Ultra , con miglioramenti significativi sotto la superficie, inclusi sensori fotografici di qualità maggiore.

L'arrivo del chip di punta è già stato confermato da Qualcomm per ottobre , suggerendo che la serie Xiaomi 15 potrebbe debuttare in concomitanza, inizialmente sul mercato interno e a seguire con una distribuzione internazionale. Considerando il lancio della serie Xiaomi 14 lo scorso anno, la tempistica sembra coincidere. Ci si aspetta poi di ritrovare la collaborazione con Leica che perfezionerà le specifiche della fotocamera di questi nuovi modelli.

Anche se le informazioni sono limitate, sembra quasi certo che il telefono offrirà una potente configurazione tripla per gli appassionati di immagini. Si prevede che il comparto si distinguerà particolarmente negli scatti in macro, con ciascuno dei tre sensori presumibilmente dotati di una risoluzione da 50 megapixel : uno standard, una fotocamera ultra-wide e il teleobiettivo a periscopio.

Progressi a tutto fronte

La serie di punta di Xiaomi si è imposta come leader del settore fotografico mobile

Secondo quanto riportato in un post su X da Nguyen Phi Hung, il futuro Xiaomi 15 Pro mostrerà un display con una cornice estremamente sottile, approssimativamente di soli 0,6mm, insieme a una serie di funzionalità avanzate, tra cui uno scanner ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Questo scanner, a differenza di quelli ottici, utilizza onde sonore al posto della luce per creare un'immagine 3D dell'impronta digitale, rendendoli così molto più affidabili.

Inoltre, è previsto che il dispositivo includerà il supporto per la comunicazione satellitare bidirezionale, funzione, sempre più diffusa negli smartphone di fascia alta, probabilmente sarà orientata all'uso in situazioni di emergenza.