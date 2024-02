Xiaomi 14 Ultra a pochi giorni dal lancio: ecco le prestazioni ed i prezzi

Xiaomi svelerà il suo nuovo top di gamma, Xiaomi 14 Ultra, inizialmente in Cina il prossimo 22 febbraio e successivamente a Barcellona durante il MWC 2024, insieme alla versione di base del modello Xiaomi 14.

Mentre ci avviciniamo all'atteso annuncio, le voci sul potente smartphone della serie 14 iniziano a includere, oltre alle informazioni sulle specifiche hardware, render e immagini ufficiali.

Prime immediate osservazioni del design riguardano le differenze nello schermo e altre sottili variazioni nel modulo della fotocamera.

Per quanto concerne i materiali, è interessante notare che, nonostante il telaio sia in alluminio, circolano voci su una possibile variante in titanio, simile a quella adottata da Apple per gli iPhone 15 Pro e Pro Max, e da Samsung per la versione Ultra del Galaxy S24.