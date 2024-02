Xiaomi 14 e 14 Ultra arrivano in Italia, ecco la data ufficiale

La Serie Xiaomi 14 si distingue come una delle proposte più promettenti nel mondo degli smartphone Android attualmente in circolazione, come testimoniato dal successo ottenuto in patria.

I modelli Xiaomi 14 e 14 Pro, infatti, hanno già fatto la loro comparsa sul mercato cinese da qualche tempo. Lo scorso ottobre, sono stati ufficialmente presentati nel paese asiatico, vendendo oltre un milione e mezzo di unità in soli 10 giorni.

Questo successo evidenzia la profonda comprensione del mercato cinese da parte di Xiaomi, che non esita a lanciare edizioni limitate dei propri telefoni in loco per capitalizzare ulteriormente sul territorio nazionale. Adesso, però, è giunto il momento di esportare questi device anche all'estero. Il fondatore e CEO dell'azienda, Lei Jun, ha da poco annunciato la tanto attesa data di lancio globale di questi dispositivi. Lo ha fatto attraverso un post su X: tra poco più di due settimane, i nuovi flagship di Xiaomi verranno presentati in tutto il mondo.

Dalla Cina con furore Il poster condiviso in cui il dirigente ha svelato la data di lancio La data di presentazione, fissata realisticamente per il prossimo 25 febbraio, in concomitanza del prossimo Mobile World Congress di Barcellona, è accompagnata dallo slogan "Lens to legend" ("dalla lente alla leggenda"), un chiaro riferimento alla collaborazione con il produttore di lenti Leica. Il testo del poster promozionale conferma questo legame, e l'immagine mostra dettagli che richiamano un obiettivo fotografico, suggerendo che la strategia di vendita della Serie Xiaomi 14 sul mercato globale sarà incentrata sulle capacità fotografiche del dispositivo. Indubbiamente, durante l'evento vedremo sia Xiaomi 14 che Xiaomi 14 Ultra, oggetto di voci e discussioni da mesi, anche sul mercato internazionale.

Per quanto riguarda Xiaomi 14 Pro, invece, sembra che l'azienda non abbia pianificato il lancio in occidente.