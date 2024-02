Pokémon Presents includerà novità su Oro e Argento? Un video ufficiale è collegato ai due giochi

Ovviamente una delle possibilità che il gioco sia stato scelto completamente a caso o che sia qualcosa di automatico di YouTube e che The Pokémon Company non si sia preoccupata di verificare il dettaglio.

The Pokémon Company ha annunciato un nuovo evento Pokémon Presents , precisamente per il 27 febbraio 2024. Cosa potremo vedere in tale occasione? Per ora non è dato saperlo, ma uno dei giochi che ha attirato l'attenzione dei fan è Oro/Argento , ovvero la seconda generazione della saga.

Pokémon Oro e Argento: di cosa potrebbe trattarsi?

Al tempo stesso, potrebbe essere un'indicazione che effettivamente un gioco della generazione Oro e Argento sia in arrivo su Nintendo Switch.

In tal caso, le possibilità sono molte. Potrebbe esserci l'introduzione dei giochi originali su Nintendo Switch Online, ad esempio, così come un remake. Quest'ultimo potrebbe avere lo stile di Pokémon Let's Go, ovvero una versione semplificata del gioco originale. È già stato fatto con la prima generazione con Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!.

Un'altra possibilità è che il gioco sia stato scelto semplicemente perché sta per compiere 25 anni in Giappone e durante il Pokémon Presents vi sarà una piccola celebrazione dedicata.

Per fortuna manca molto poco all'evento, quindi non ci resta che attendere e scoprire tutto in prima persona.