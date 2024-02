Pokémon Presents: annunciato un nuovo evento per il Pokémon Day 2024, ecco data e orario

The Pokémon Company ha annunciato un nuovo Pokémon Presents che andrà in onda la prossima settimana, precisamente alle 15:00 italiane di martedì 27 febbraio, durante il quale verranno svelate novità sul franchise in occasione del Pokémon Day 2024.

La compagnia non ha condiviso alcun dettaglio su ciò che verrà mostrato per l'occasione, limitandosi a confermare che lo showcase avrà una durata di circa 25 minuti. Un lasso di tempo più che sufficiente per svelare tante novità relative a Pokémon GO, Sleep, Unite, il GCC e, perché no, magari anche dei nuovi giochi o dei remake della serie principale.