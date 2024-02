Helldivers 2: in arrivo delle patch per correggere i problemi più gravi su PS5 e PC

Arrowhead Games Studio ha annunciato l'arrivo di una serie di patch per le versioni PS5 e PC di Helldivers 2 nei prossimi giorni e settimane, che andranno a correggere i problemi più gravi.

Nonostante i numerosi aggiornamenti uscite nell'arco di pochi giorni dal lancio (siamo già alla versione 1.009), il gioco presenta tuttora delle magagne importanti che impattano negativamente sull'esperienza di gioco sia su PS5 e PC. Al punto che alcuni giocatori rimangono connessi ai server anche quando non stato giocando in modo da mantenere il posto online.

Tramite un post sul Discord ufficiale di Helldivers 2 gli sviluppatori hanno comunicato che non intendono rallentare e che anzi già per domani, 21 febbraio, è in programma una nuova patch su PS5 e PC, a cui seguiranno altre nel corso dei giorni e settimane successive che andranno a risolvere i problemi più importanti, tra cui quelli relativi al login, il matchmaking e capacità dei server.

"Salve Helldivers", ha scritto Arrowhead. "Questa settimana abbiamo in programma dei miglioramenti incentrati sui problemi più gravi del gioco: login, matchmaking e carico dei server. Domani vedrete un aggiornamento per PC e PS5, ma tenete presente che non basta un singolo update per risolvere tutti i problemi.

"Piuttosto, apporteremo continui miglioramenti nei giorni e nelle settimane a venire. Stiamo tutti lavorando duramente per assicurarci che il gioco sia un luogo stabile in cui diffondere la democrazia su ogni pianeta della galassia. Grazie, come sempre".