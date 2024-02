Mario vs. Donkey Kong conquista la vetta della classifica inglese, Skull and Bones fuori dal podio

Come ogni settimana sono arrivate la classifica di vendite dei giochi fisici del mercato del Regno Unito . Mario vs. Donkey Kong parte bene, conquistando subito la vetta della top 20 nella settimana di debutto, spodestando Hogwarts Legacy, ora al secondo posto seguito da EA Sports FC 24.

Bene Skull and Bones, male Banishers: Ghosts of the New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden

Oltre a Mario vs. Donkey Kong, le altre new entry di questa settimana sono Skull and Bones che sfiora il podio "accontentandosi" di un quarto posto, mentre per trovare Banishers: Ghosts of New Eden è necessario scorrere la lista fino al sedicesimo posto. Un risultato tutto sommato immeritato, se consideriamo l'accoglienza generalmente positiva da parte della critica.

Helldivers 2 ha mantenuto il settimo posto conquistato al lancio la scorsa settimana, mentre Tekken 8 è sceso dalla nona alla quattordicesima posizione. Invece, alcuni dei giochi giapponesi più apprezzati degli ultimi mesi, come Persona 3 Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth e Persona 3 Reload sono praticamente spariti dai radar e non figurano neppure nella top 40 inglese a poche settimane dall'uscita.