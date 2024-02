Nintendo Switch 2: mese di annuncio della console e dei prossimi Direct suggeriti da dei rumor

Continuano i rumor su Nintendo Switch 2, con le ultime voci di corridoio che affermano che la presentazione della console avverrà a giugno, anticipata da due Nintendo Direct.

Queste soffiate sono arrivate da da Pedro Henrique Lutti Lippe, che in precedenza era stato il primo a diffondere le indiscrezioni sul rinvio di Nintendo Switch 2 all'inizio del 2025, successivamente corroborate da testate note come Eurogamer e Bloomberg. Il giornalista brasiliano afferma che le ultime informazioni ricevute dalle sue fonti parlano di un annuncio Nintendo Switch 2 (non è chiaro in quali modalità) in programma per il mese di giugno, dopo un Indie World e un Nintendo Direct previsti rispettivamente per marzo e aprile.

Successivamente "Necro" Felipe Lima, giornalista del portale portoghese Universo Nintendo che in passato ha riportato informazioni sul mondo della casa di Mario poi confermate, ha corroborato l'informazione relativa al Nintendo Direct di aprile, aggiungendo che sarà generico, ovvero dovrebbe includere produzioni dei team interni della casa di Kyoto e di aziende terze.