Assassin's Creed Mirage: modalità permadeath e trasmogrificazione disponibili da oggi con una patch

Inizialmente prevista entro la fine del 2023, presto i giocatori potranno cimentarsi nella modalità permadeath di Assassin's Creed Mirage. Infatti, verrà introdotta gratuitamente nel gioco, assieme alla trasmogrificazione e altre novità, tramite la patch 1.0.7, che sarà disponibile a partire dalle 14:00 italiane di oggi.

Intitolata Full Synchronization Challenge, la modalità permadeath di Assassin's Creed Mirage è stata pensata solo per i giocatori più abili e temerari. Infatti, in caso Basim muoia o commetta atti illegali (come uccidere civili o uscire dai confini del mondo di gioco) verrà cancellato il file di salvataggio, costringendo dunque il giocatore a iniziare l'avventura da capo. Completando questa impresa ricevere emblemi e costumi in base al livello di difficoltà selezionato.

Sarà possibile attivare la Full Synchronization Challenge solo all'inizio di una nuova partita e una volta selezionata non sarà più possibile disattivarla. Inoltre, mentre giocate con questa modalità Permadeath verranno disabilitati cross-progression e salvataggi via cloud.