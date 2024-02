Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Tifa di Roxanne Kho ci prepara al lancio su PS5

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e per ingannare l'attesa che ci separa dall'iniziare la nuova avventura di Cloud e compagni Roxanne Kho ci propone un cosplay di Tifa Lockhart.

Per chi ha giocato il FF7 originale o il remake del 2020 Tifa non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Amica d'infanzia di Cloud e combattente esperta di arti marziali, è una dei personaggi centrali della narrazione. Come lavoro fa la barista del Seventh Heaven, all'apparenza un bar dei bassifondi di Midgar, che ospita segretamente la base del gruppo ecoterrorista Avalanche, di cui la ragazza fa parte, che mira di distruggere i reattori Mako della megarcoporazione Shinra che rischiano di rovinare il mondo.