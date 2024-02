PS5 Pro uscirà entro la fine del 2024 in vista di GTA 6, secondo la CNBC

PS5 Pro potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi entro la fine del 2024, perlomeno questo è quanto afferma ora anche la CNBC dopo aver interpellato degli analisti di mercato sulla questione, che a quanto pare prevedono tempistiche per il lancio simili a quelle suggerite da Tom Henderson e altri insider.

Pochi giorni fa Sony ha dichiarato che PS5 è entrata nella seconda fase del suo ciclo vitale e si aspetta un "calo graduale" delle unità vendute su base annuale. In tal senso, PS5 Pro potrebbe aiutare a rinvigorire le vendite hardware affiancandosi al modello standard, come già visto nell'ottava generazione di console.

Sempre secondo gli analisti interpellati dalla CNBC, la manovra in parte potrebbe dipendere anche dalla volontà di Sony di aumentare l'interesse intorno a PS5 facendo leva su un hardware più performante prima del lancio di GTA 6 nel 2025, un gioco che possiamo dare per scontato venderà in breve tempo decine di milioni di copie e che dunque potrebbe attirare tantissimi giocatori alle console di attuale generazione e convincere chi già le possiede ad effettuare un upgrade passando a PS5 Pro o un eventuale refresh di Xbox Series X.

"Sembra che ci sia un ampio consenso nell'industria dei videogiochi sul fatto che Sony stia effettivamente preparando il lancio di una PS5 Pro nella seconda metà del 2024", ha dichiarato alla CNBC Serkan Toto, CEO della società di consulenza Kantan Games.

"E Sony vorrà assicurarsi di avere un grande hardware pronto quando GTA 6 arriverà nel 2025, un lancio che sarà un'iniezione di energia per l'intero settore videoludico".