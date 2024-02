PS5 sta per entrare nella fase finale del suo ciclo di vita, con previsto declino delle vendite

In occasione del suo resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 / 2024, Sony ha dichiarato che PS5 sta entrando nella fase finale del suo ciclo di vita , con previsto declino delle vendite.

La generazione che non ha mai messo le ali

Una generazione che non ha mai spiccato il volo

"Guardando al futuro, PS5 entrerà nella fase finale del suo ciclo di vita," ha dichiarato Matsuoka, per poi aggiungere: "Per questo motivo, metteremo più enfasi sull'equilibrio tra la profittabilità e le vendite. Così ci aspettiamo che il ritmo delle vendite annuali dell'hardware di PS5 inizi a calare dal prossimo anno fiscale."

PS5 è arrivata sul mercato a novembre 2020, quindi da ormai più di tre anni, ma la percezione collettiva è quella di una generazione che per ora non ha ancora spiccato il volo (vale anche per Xbox Series X / S), ossia che non è stata capace di esprimersi al massimo come avvenuto con le generazioni precedenti.

Il risultato è che la fine della console potrebbe essere percepita come prematura da molti, ma Sony dovrà comunque fare inevitabilmente i conti con la diminuzione delle vendite e prepararsi all'arrivo di un'eventuale PS6 che, secondo le stime, potrebbe essere lanciata a novembre 2027, considerando che PS5 non sembra stia riscuotendo un successo tale da poterne allungare il ciclo di vita come avvenuto con Nintendo Switch.