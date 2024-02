Ubisoft: gli sviluppatori francesi indicono uno sciopero per i salari troppo bassi

Il sindacato francese dei lavoratori dei videogiochi STJV (Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo) sta organizzando uno sciopero in tre studi francesi di Ubisoft. Il STJV ha indetto lo sciopero all'inizio del mese, in seguito al fallimento delle trattative salariali annuali presso Ubisoft.

"Nonostante gli sforzi del sindacato per trovare un compromesso accettabile, le trattative si sono arenate", ha dichiarato il sindacato nel suo comunicato. "Per raggiungere obiettivi arbitrari di riduzione dei costi, la direzione ha offerto un budget dedicato agli aumenti che sarebbe stato inferiore all'inflazione per il secondo anno consecutivo".

Il sindacato ha anche sottolineato il rapporto finanziario di Ubisoft per il primo semestre dell'anno fiscale 24, durante il quale l'amministratore delegato Yves Guillemot ha dichiarato che i risultati sono stati "ben al di sopra delle aspettative". Nell'ultimo rapporto della società, relativo ai nove mesi conclusi a dicembre 2023, Guillemot ha parlato di "slancio positivo", con un fatturato in calo del 4,1% rispetto all'anno precedente e prenotazioni nette in aumento dell'1,6%.