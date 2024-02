Nintendo Direct di febbraio annunciato: data e ora del Partner Showcase su Nintendo Switch

Per la precisione, come riferisce il messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale di Nintendo, si tratta di un Partner Showcase , ovvero un evento che presenta giochi da parte di editori e team third party, dunque non da parte di Nintendo stessa, in arrivo nella prima metà del 2024.

Vengono dunque confermate le varie voci di corridoio che si sono accumulate in questi giorni e che volevano un nuovo Nintendo Direct in arrivo questo mese, con l'annuncio ufficiale dell'evento di presentazione per questa settimana, precisamente mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 15:00, con 25 minuti di informazioni sui giochi per Nintendo Switch in arrivo.

Nintendo ha appena annunciato un nuovo Nintendo Direct con data e ora fissati e confermati in via ufficiale: si tratta di un nuovo Partner Showcase che si terrà il 21 febbraio alle ore 15:00 italiane, con annunci e trailer sulle novità in arrivo per Nintendo Switch.

Un Partner Showcase con giochi di terze parti

Nintendo Switch potrebbe avere ancora molto da offrire quest'anno

Si tratta dunque di novità in arrivo veramente a breve, considerando che siamo già oltre la metà di febbraio e tutti i giochi presentati all'evento dovrebbero uscire sul mercato entro luglio 2024, cosa che rende particolarmente interessante questa presentazione per i possessori di Nintendo Switch.

Non ci saranno titoli first party, ovvero provenienti dai team interni di Nintendo, ma questo non esclude che possano esserci comunque giochi esclusivi e titoli di particolare interesse per Nintendo Switch, con molte possibili novità di grosso calibro in arrivo da parte dei third party.

Difficile prevedere cosa possa essere presente all'evento, ma molte voci puntano sul possibile arrivo di Hi-Fi Rush come uno dei primi titoli della strategia multipiattaforma di Xbox, in attesa di altre informazioni, mentre un rumor vuole Game Freak al Partner Showcase di febbraio, dunque potrebbero esserci novità riguardanti anche i Pokémon, in attesa di ulteriori informazioni.

Ovviamente, vi invitiamo a seguire l'evento insieme a noi, con la redazione di Multiplayer.it che seguirà la presentazione in diretta per commentarla in tempo reale, pertanto vi rimandiamo al nostro canale Twitch dal quale l'evento sarà trasmesso in contemporanea.