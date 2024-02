Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology annunciata da Bethesda: la raccolta completa in una bomba

In occasione del prossimo arrivo della serie TV pubblicata da Amazon Prime Video, Bethesda ha annunciato Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology per PC, ovvero una raccolta completa dell'intera serie di RPG post-apocalittici contenuta all'interno di una confezione decisamente appropriata, trattandosi della riproduzione di una mini-nuke, la bomba atomica portatile del mondo di gioco.

Le prenotazioni per Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology sono aperte da oggi direttamente nello store ufficiale di Bethesda, con uscita fissata per l'11 aprile 2024, in concomitanza con il lancio della serie TV su Amazon, consentendo in questo modo di mettersi completamente in pari con l'intera serie videoludica in un colpo solo.

All'interno della raccolta troviamo diversi elementi, ma soprattutto ben 7 giochi tutti insieme: