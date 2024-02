Age of Mythology Retold verrà mostrato questa settimana, ecco data e orario del video

Manca poco ormai alla presentazione di Age of Mythology Retold, che verrà mostrato con un video all'interno dell'evento allargato alla serie Age of Empires, fissato per questa settimana e precisamente per il 23 febbraio 2024.

In tale data si terrà l'evento New Year New Age, che festeggia un 2024 all'insegna della serie di strategici da parte di Microsoft e che, per l'occasione, mostrerà anche qualcosa di Age of Mythology Retold, ovvero il remaster del classico del 2002, lungamente atteso dai fan e finalmente in arrivo in una forma modernizzata.



Per la precisione, l'evento New Year New Age si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 19:00 secondo l'orario italiano, attraverso un video pubblicato su YouTube e canali social di Microsoft Xbox che mostrerà diverse novità riguardanti gli strategici ad ambientazione storica e pseudo-storica.