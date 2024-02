Super Nintendo World compie un anno, Shigeru Miyamoto festeggia in video

Super Nintendo World ha compiuto un anno e Shigeru Miyamoto è comparso in un video al fine di celebrare l'importante evento, a cui sono seguiti due straordinari successi come Super Mario Bros. il film e Super Mario Bros. Wonder.

Peccato non arrivi anche Nintendo Switch 2

Come saprete, diverse fonti hanno rivelato che Nintendo Switch 2 è stato rimandato al 2025, pare per via del fatto che la nuova console non avrebbe potuto contare su di una line-up di giochi all'altezza delle aspettative arrivando nei negozi entro la fine di quest'anno.