F1 24: la data d'uscita potrebbe essere stata svelata in anticipo

Il noto leaker Billbil-kun potrebbe aver svelato in anticipo la data d'uscita di F1 24 e possiamo prenderla con un certo peso, considerando il curriculum davvero notevole del personaggio in questione: si tratterebbe del 31 maggio 2024.

Ovviamente non si tratta di una comunicazione ufficiale, dunque va considerata ancora come voce di corridoio, ma la fonte ha dimostrato in passato di essere molto affidabile, dunque anche in questo caso possiamo prendere la questione con una certa serietà, in attesa di eventuali conferme da parte di Codemasters ed Electronic Arts.

Billbil-kun ha peraltro riferito anche la data in cui verrà annunciato il nuovo capitolo della simulazione ufficiale del massimo campionato automobilistico: il 27 febbraio 2024 dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, con probabile conferma della data d'uscita.