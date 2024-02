Tomb Raider: la recente immagine di Lara Croft non rappresenta ufficialmente il nuovo aspetto

Tuttavia, parlando con la rivista spagnola Vandal, Crystal Dynamics ha specificato che quella che abbiamo visto nell'immagine non rappresenta necessariamente il nuovo aspetto della protagonista per come questa si vedrà nel gioco in sviluppo, che potrebbe dunque essere diversa.

Come abbiamo visto, con l'apertura del nuovo sito ufficiale di Tomb Raider , attraverso una sorta di enigma è comparsa anche un'immagine inedita di Lara Croft, definita come una "Lara Croft unificata ", nel senso che sembrava rappresentare il nuovo aspetto classicheggiante della protagonista, giunta a maturazione dopo la trilogia del reboot.

Quale sarà il nuovo aspetto di Lara Croft?

Shadow of the Tomb Raider presenta l'aspetto più recente di Lara Croft

Il team ha riferito di non essere ancora pronto a poter svelare la nuova Lara Croft del gioco in lavorazione al momento, peraltro in collaborazione con Amazon Game Studios attraverso una ricca e importante partnership.

L'unica cosa che viene ribadita in maniera ufficiale è che il nuovo Tomb Raider è in sviluppo su Unreal Engine 5 e che gli sviluppatori hanno intenzione di mantenersi fedeli alle origini della serie portandoci in un'ambientazione che "premia i giocatori che si dedicano all'esplorazione in maniera creativa, oltre a impegnarsi in puzzle impegnativi e in un'ampia varietà di nemici da fronteggiare".

Dunque, tutto da rifare per gli indagatori: la nuova Lara Croft di fatto non è ancora stata svelata e quella contenuta nell'immagine è probabilmente solo una rielaborazione dell'aspetto classico, ma attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione.