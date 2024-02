Kemuri: dettagli ed elementi artistici svelati per il nuovo gioco di Ikumi Nakamura

Il gioco, di per sé, è un action PvE online cooperativo, che "fonde il mondo degli yokai con quello reale, risvegliando una certa curiosità per degli elementi che abbiamo perso di vista crescendo con l'età", ha spiegato la stessa Nakamura nel video.

Action PvE online cooperativo

I giocatori sono chiamati ad assumere il ruolo di cacciatori di yokai, che acquisiscono poteri soprannaturali utilizzando la "Fox Window", che consente di vedere dentro il mondo degli spiriti.

Viene definito come una sorta di "open world", anche se la definizione probabilmente non calza precisamente a pennello, come riferito dagli autori. In ogni caso, ci troviamo ad esplorare un'ampia città con la possibilità di vedere la dimensione degli yokai, interagire con questi ed eventualmente acquisire nuovi poteri.

Non è un gioco lineare ma non si basa su una mappa enorme come Skyrim, ha spiegato Nakamura, ma si potrebbe definire come una sorta di "semi-open world" in un'ambientazione peninsulare. Gran parte del video è poi dedicata a questioni artistiche e ai design di creature ed altri elementi del gioco.

Di Kemuri abbiamo visto un primo trailer di presentazione ai The Game Awards 2023.