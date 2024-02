PS5: più giochi su PC e più in fretta potrebbero essere i suggerimenti di economia e... Helldivers 2

Nonostante le vendite mirabolanti, sembra che PS5 abbia raggiunto un po' il limite della sua espansione sul mercato, almeno per quanto riguarda il ritmo di crescita, cosa che spiegherebbe, in parte, il fatto che a fronte di vendite superlative i margini risultino piuttosto ridotti. Non è certo una situazione drammatica, ma è chiaro che stia spingendo le alte sfere della compagnia a rivedere un po' le politiche generali per quanto riguarda produzione e distribuzione dei videogiochi, anche perché sostanzialmente Sony è PlayStation, al giorno d'oggi, e quest'ultima deve assolutamente funzionare a dovere per portare avanti l'interno gruppo. Il CEO di Sony PlayStation, Hiroki Totoki, ha detto chiaro e tondo che c'è un problema nella divisione videoludica e che questo riguarda la mancata comprensione di come il successo di questa si possa tradurre in crescita, generazione di profitti sostenibili e margini più elevati per l'unità nel suo complesso.

Nelle ore scorse abbiamo visto che Sony ha perso circa 10 miliardi di dollari in valore delle azioni, e questo calo sarebbe dovuto in gran parte al basso livello del margine operativo derivate dai risultati finanziari di PlayStation. A questo si aggiunge il fatto che Totoki ha anche riferito che la divisione dovrebbe spingere maggiormente sull'approccio multipiattaforma, intendendo con questo probabilmente l'espansione su PC visto che considerare la possibilità del lancio su altre console sembra ancora fantascientifica per Sony. Contemporaneamente a questo discorso, stiamo assistendo all'impressionante successo di Helldivers 2, forse addirittura superiore su PC rispetto a PS5, facendo registrare numeri mai visti prima per un titolo pubblicato da Sony Computer Entertainment.