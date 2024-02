Palworld: un'utile mappa completa e interattiva è stata pubblicata

I contenuti e gli elementi al suo interno cambieranno ovviamente con il tempo, attraverso l'arrivo di novità applicate dal team PocketPair, ma intanto c'è già una buona base da consultare per avere tutte le informazioni possibili sul gioco in questione.

Si tratta di un'iniziativa di IGN, che potete vedere a questo indirizzo . La Palworld Interactive Map è un lavoro svolto da parte della community , attraverso raccolta dati direttamente dal gioco e in fase di evoluzione ed espansione, ma a questo punto il territorio tracciato è praticamente completo.

Gli avventurieri alle prese con Palworld possono da oggi tenere in considerazione uno strumento molto utile e interessante, con la mappa completa e interattiva ora consultabile direttamente online e contenente una grande quantità di informazioni.

Un mondo in evoluzione

Palworld continua ad avere una grande quantità di giocatori attivi

Nella mappa vengono indicati anche diverse tipologie di collezionabili, con i luoghi in cui questi possono essere trovati, inclusi i Lifmunk e i Memo, oltre ai luoghi in cui compaiono le uova, gli alberi con gli stil fruit, casse del tesoro e molto altro.

Tra gli elementi segnalati nella mappa troviamo ovviamente varie location interessanti da visitare, compresa anche la collocazione dei dungeon, la presenza di NPC e di oggetti collezionabili con relative posizioni di spawn.

Presenti ovviamente anche le posizioni dei nemici e dei pal, oltre a diversi altri elementi interessanti per i giocatori. Per il resto, abbiamo visto la risposta filosofica di Pocketpair alla perdita di (parte dei) giocatori in attesa di nuovi contenuti, alcuni dei quali potrebbero arrivare presto secondo la ricostruzione effettuata a partire da materiali promozionali.