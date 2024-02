Skull and Bones, il controller a forma di timone sembra fantastico

Ubisoft ha prodotto un controller a forma di timone per Skull and Bones e sembra davvero fantastico, come si può vedere nel trailer qui sotto. Il problema è che la casa francese ne ha effettivamente prodotto uno. Uno soltanto.

"Questo dispositivo non è in vendita, bensì è stato realizzato unicamente a fini promozionali" si legge in piccolo alla fine di un video che ha già fatto parecchie vittime fra quegli utenti che, in barba al sentimento generale e ai pregiudizi imperanti, stanno apprezzando il "simulatore di nave pirata" nato da una costola di Assassin's Creed.

Scolpito a mano, dotato di d-pad e rotazione a 360 gradi, pulsanti di precisione e paddle per il cambio di velocità, nonché di un altoparlante integrato per ascoltare al meglio i canti della nostra ciurma, il controller a forma di timone sembrava essere il complemento perfetto per Skull and Bones, disponibile da alcuni giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S.